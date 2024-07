Agguato ai pedoni sulla passerella: corda tesa sulla rampa, telecamere al setaccio

Luni (La Spezia), 17 luglio 2024 – Forse sono i primi effetti del caldo che iniziano a farsi sentire, oppure molto più probabilmente è semplicemente l’innata e inguaribile propensione al teppismo, danneggiamento e la matta voglia di creare problemi al prossimo che prende campo. Soprattutto la notte quando evidentemente non si presentano altre migliori opportunità di divertimento. La fortuna però ha voluto che nessuno sia passato dalla passerella del Portus Lune perché avrebbe rischiato di farsi male.

Nella notte infatti qualche vandalo ha sbarrato lo scivolo del camminamento posizionando una corda all’altezza delle caviglie. E per rafforzare il piano davvero inspiegabile ha fissato il filo laterlmente utilizzando due chiodi.

Se qualcuno fosse sceso sarebbe stato "sgambettato" cadendo frontalmente e di certo non sorridendo all’inconveniente. La passerella che collega la tratta autostradale della A12 con la zona archeologica e degli scavi di Luni è sempre molto frequentata dai camminatori che scelgono il suggestivo percorso collegato anche alla vicina piana di Marinella.

Ma evidentemente i teppisti hanno scelto un orario notturno per mettere a punto il piano. Ieri mattina però i primi passeggiatori hanno, per loro buona sorte, notato la trappola avvisando immediatamente il comando della polizia municipale e l’ufficio tecnico del Comune di Luni. Un dipendente ha quindi provveduto a liberare il passaggio rimuovendo il pericolo.

La notte movimentata nel quartiere lunense è comunque proseguita a qualche centinaio di metri di distanza. Sono stati presi a calci e danneggiati i cartelli stradali posizionati all’interno della rotondina che conduce al centro sportivo di Luni Mare. Molto probabile dunque che i due atti vandalici siano stati realizzati dalla stessa mano. Ed è probabile anche che gli autori abbiano davvero qualcosa da spiegare alla polizia municipale che da ieri sta riguardando le telecamere di sorveglianza collegate con la passerella del Portus Lunae e il quartiere di Luni Mare. Era da un pò di tempo che i vandali, imbrattatori a parte che continuano a percorrere la passerella con cani e addirittura a cavallo lasciando in bella vista i ricordini più o meno grandi a seconda dell’animale senza raccoglierli, non si facevano sentire. Appena inaugurata infatti la pista pedonale che domina dall’alto l’autostrada era stata oggetto di continui raid. Erano infatti stati danneggiati gli allestimenti in legno ma anche rubate, sradicandole dal terreno, le piante appena messe a dimora lungo il camminamento.

Massimo Merluzzi