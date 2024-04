Coop amplia l’organico nei market in provincia Coop Liguria cerca 15 addetti per allestimento scaffali a Spezia e provincia. Mansioni: allestimento scaffali, rotazione referenze, movimentazione merci. Età minima 18 anni, patente A-B e mezzo proprio. Contratto part-time 20 ore settimanali, durata 1-2 mesi con possibilità di proroga. Candidature via mail al Centro per l’impiego di Spezia.