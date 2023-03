Convocato dalla municipale si presenta in moto senza casco, patente e revisione

Polizia locale

La Spezia, 21 marzo 2023 - Convocato dalla polizia locale per delle indagini... si presenta guidando un ciclomotore senza patente, assicurazione, revisione e nemmeno il casco, così viene pesantemente sanzionato.

Nel pomeriggio di ieri, un venticinquenne residente in città, già noto alle forze dell’ordine e convocato negli uffici della municipale per indagini di polizia giudiziaria in merito ad un furto avvenuto durante la recente Fiera di San Giuseppe, ha ben pensato di presentarsi al Comando alla guida di un veicolo a due ruote pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida.

Ma le sorprese non sono finite lì, infatti, il giovane non si era neppure preoccupato di procurarsi un casco per la guida del mezzo, né di verificare che il ciclomotore condotto fosse regolarmente assicurato e revisionato.

Così gli agenti motociclisti che avevano intercettato l’uomo nelle vicinanze del Comando – dopo un momento di incredulità per il comportamento temerario del conducente – non hanno potuto fare altre che elevare le pesanti sanzioni previste dalla legge per chi si pone alla guida di veicoli a motore senza essere in possesso del documento di guida (5.100 euro), per aver posto in circolazione il ciclomotore senza la necessaria copertura assicurativa (866 euro) e senza aver sostenuto la revisione biennale (173 euro), per aver guidato un veicolo a due ruote senza fare uso del casco protettivo (83 euro) ed infine per non aver provveduto agli obblighi di custodia nascenti dalle violazioni commesse (1814 euro), con la confisca del mezzo che è stato affidato alla depositeria comunale.

L’attenzione degli agenti di polizia locale rispetto a tali tipologie di infrazioni – informano dal Comando – resta alta, infatti, dall’inizio dell’anno sono stati accertati 16 casi di guida senza patente, 74 veicoli posti in circolazione senza la copertura assicurativa e ben 341 veicoli privi della revisione periodica.

Marco Magi