Convegno gratuito sui disturbi del comportamento, diritti e trattamenti

Domani, a partire dalle 9, è in programma il convegno gratuito e aperto al pubblico, dal titolo ‘I disturbi del comportamento: dai diritti all’efficacia dei trattamenti’. Nel salone del Centro della carità del santuario di Sant’Antonio da Padova in via San Francesco, si svolgerà l’iniziativa, patrocinata dalla Asl e organizzata da Coopselios, in cui saranno presentati (con chiusura intorno alle 16 e una pausa pranzo alle 13) i risultati di esperienze e buone pratiche attuate da professionisti esperti nel trattamento dei disturbi del comportamento e, più in generale, sui temi della disabilità. Dopo i saluti di Giovanni Umberto Calabrese, Pierluigi Peracchini e Paolo Cavagnaro, con moderatore Oscar Galli, spazio agli interventi di Marco Lombardi, Marta Bruni, Antonella Simonetti, Roberto Cavagnola, Fabrizio Giorgeschi, Yael Yoshi, Marta Cargiolli Pucci, Fabio Ferrari, con le conclusioni di Riccardo Manrico Rampado, direttore Liguria di Coopselios.