Controsoffitti sostituiti al Capellini-Sauro, i controlli allargati ad altre scuole

La Spezia, 14 gennaio 2025 - Terminate in questi giorni, come programmato, le attività di ripristino di messa in sicurezza delle aule dell'istituto Capellini Sauro che erano state interessate da un problema strutturale imprevisto in alcuni tratti di controsoffitto, provocando anche il cedimento di una parte del cartongesso.

I tecnici della Provincia, dopo una valutazione specifica realizzata con lo smontaggio di alcuni parti del telaio di controsoffitti, hanno ritenuto necessario in via prudenziale, per una più completa garanzia dell'intervento, realizzare una manutenzione straordinaria e sostitutiva di tutti i controsoffitti che presentavano caratteristiche simili o che fossero stati realizzati in epoca analoga a quelli in cui si erano evidenziate problematiche.

Le opere sono state realizzate nel minor tempo possibile, grazie alla sinergia organizzativa tra gli stessi uffici tecnici e la direzione scolastica dell'istituto, questo per garantire la piena fruibilità degli spazi didattici interessati entro l'inizio dell'anno. I tempi sono stati rispettati e in questi giorni le aule, oltre ai laboratori, in cui si sono svolte le manutenzioni sono state restituite alla scuola per essere riutilizzate secondo le varie necessità.

Proseguono, nella fase finale, le attività di manutenzione straordinaria e ordinaria che hanno interessato tutto l'istituto Capellini Sauro e, a breve, vi sarà la conclusione delle opere pianificate, questo con il rientro in sede delle classi temporaneamente trasferite in un'altra struttura scolastica così come era stato programmato per mantenere il numero di classi previsto della pianificazione didattica e il numero di corsi programmati dalla scuola.

“Sulle scuole c'è sempre massima attenzione – conferma il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini – . Si tratta di un patrimonio edilizio importante su cui però grava un lungo periodo di mancate manutenzioni, che spesso possono portare ad imprevisti, anche complessi. Abbiamo, infatti, avuto in eredità una serie di problematiche che in questi anni abbiamo affrontato e, in gran parte, risolto. Oggi tutte le scuole di nostra competenza sono state interessate da interventi strutturali e di messa in sicurezza, specialmente per quello che riguarda le opere antisismiche. Si tratta di un programma complesso ed articolato, che non ha precedenti nella storia dell'ente, e sul quale si proseguirà ancora a lavorare per oltre un anno. Abbiamo, infatti, ancora pianificati ulteriori lavori che rientrano sia nei programmi Pnrr sia nelle attività straordinarie che questa amministrazione ha sviluppato, proprio per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. A fronte di imprevisti ed emergenze, comunque, garantiamo sempre una capacità di primo intervento che limiti al minimo i vincoli all'attività didattica e la pronta risoluzione della problematica. Questo avviene anche grazie all'attività in sinergia che i nostri uffici svolgono con le varie direzioni scolastiche, in un clima di grande collaborazione e di supporto reciproco, che ha garantito di portare avanti questo complesso e articolato piano di interventi in tutti gli edifici senza chiudere nessuna scuola”.

“Ringrazio ed esprimo l’apprezzamento per il tempestivo intervento dell’amministrazione provinciale che ha consentito il ripristino dei laboratori, fondamentali per l’attività dell’istituto, in tempi rapidi rispetto all’entità e alla complessità dei lavori necessari – commenta il dirigente scolastico Antonio Fini – . Un grazie anche ai docenti, per la pazienza e la professionalità dimostrate durante il periodo di indisponibilità dell’area, ai tecnici e collaboratori scolastici, che hanno provveduto a riattivare le complesse apparecchiature presenti nei laboratori. Un ringraziamento particolare per gli studenti e le loro famiglie: il loro atteggiamento costantemente collaborativo è stato fondamentale per la prosecuzione delle attività didattiche in una situazione così particolare”.

A seguito della situazione verificata, come specificato, il personale dell’ente ha, contemporaneamente, provveduto ad una verifica di tutti i controsoffitti presenti in quell’edificio, anche se nessuno aveva mai evidenziato problematiche da richiedere controlli dopo quelli recenti del 2021.

Confermato il cronoprogramma delle opere di grande manutenzione e di adeguamento che stanno avvenendo all’edificio, ovvero i lavori di manutenzione ordinaria e le opere di messa da norma antisismica che non hanno subito ritardi. Entro pochi giorni, chiuse le procedure amministrative e di verifica, è prevista, infatti, la fine dei lavori ed il rientro nella struttura di tutte le classi temporaneamente trasferite in via Carducci.

Su indicazione del presidente Peracchini è poi in atto un ulteriore piano di verifiche in tutti gli edifici scolastici, anche se a tutt’oggi non vi sono evidenze di problematiche e se abbiano già avuto una verifica con esito regolare nel 2021, in cui sono presenti controsoffittature, realizzate con tecniche simili a quelle interessata dal cedimento al Capellini Sauro.