Contro il degrado delle strade. Lerici, piano da 400mila euro

Un vasto piano di interventi che toccherà i centri così come le periferie, per andare a sistemare superfici stradali ormai deteriorate e in grado di costituire un fattore di rischio per i mezzi in transito. L’amministrazione comunale di Lerici ha approvato il piano delle asfaltature da svolgere nei prossimi mesi. Oltre quattrocentomila euro stanziati per completare il progetto che riguarda diverse strade del territorio comunale, dalle arterie principali alla viabilità secondaria che risultano particolarmente deteriorate. "È un intervento necessario per garantire la sicurezza sulle nostre strade, sia delle persone che dei veicoli, ma anche decoro urbano e tranquillità della guida" spiega Marco Russo, assessore ai lavori pubblici del Comune di Lerici. Più di ottomila metri quadrati è la superficie che sarà oggetto delle asfaltature, che riguarderanno tutto il lungomare da Lerici, alla Venere passando per Lido e fino al Colombo; viale della Vittoria, via Milano e viale Garibaldi a San Terenzo; località Bozzi Marini alla Rocchetta; via Petriccioli e via San Giuseppe a Lerici; via Vassale a Solaro e la piazza antistante la chiesa di Pugliola. I lavori non avranno ripercussioni sulla stagione estiva.

"I lavori partiranno nelle prossime settimane da via Petriccioli a Lerici per proseguire sul lungomare dove verranno anche rimossi i rallentatori in pavè non più in sicurezza, per essere sostituiti con quelli in asfalto. Per non andare troppo avanti con l’impegno poi della stagione estiva, le opere si interromperanno per riprendere a settembre, fino a concludere tutto il cronoprogramma" spiega ancora l’assessore Russo che sottolinea come "verranno contestualmente anche eseguiti i ripristini stradali dove ci sono stati lavori di scavo per la posa di sottoservizi, come già avvenuto in via XX Settembre a San Terenzo". Durante l’esecuzione dei lavori potrebbero tuttavia verificarsi temporanei disagi alla viabilità, con possibili restringimenti di carreggiata e deviazioni. "Si invitano pertanto i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a seguire i percorsi alternativi indicati" spiegano dal municipio lericino.