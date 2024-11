Confcommercio sceglie Camaiora. Nominato il nuovo presidente

C’è un traguardo importante da raggiungere e un lavoro di squadra già ben impostato da portare avanti dopo la dolorosa interruzione. Il nuovo corso di Confcommercio Imprese La Spezia parte da Sergio Camaiora, il nuovo presidente che subentra a Vittorio Graziani scomparso a agosto e per anni guida dell’associazione. Camaiora, già vice presidente, ha ricevuto l’incarico nelle elezioni che si sono appena svolte e presiederà l’associazione diretta da Roberto Martini per i prossimi 5 anni. Titolare insieme al figlio Daniele di una storica ferramenta cittadina dal 2020 al 2024 è stato anche presidente dell’ente bilaterale del terziario. Il suo primo pensiero è stato rivolto al ricordo di Vittorio Graziani quindi ha fissato le nuove strategie per far fronte a una crisi generale del commercio che anche a Spezia e Provincia si sta traducendo nella chiusura di tante attività. Addirittura il 3% nello scorso anno secondo i dati forniti dalla Camera di Commercio.

" Siamo davanti a una crisi nazionale – spiega – accentuata dal mercato on-line delle grandi piattaforme contro le quali è davvero molto difficile combattere. Però possiamo individuare alcune strade percorribili ovvero utilizzare la leva fiscale con la diminuzione delle imposte e la promozione turistica. In particolare nei piccoli centri e paesi che si stanno svuotando. Dobbiamo puntare sulla valorizzazione delle eccellenze per questo abbiamo incontrato già avuto contatti con i sindaci della Valdivara. Ogni borgo e paese presenta delle specifiche caratteristiche e unicità che vanno trasformate in opportunità di crescita e sviluppo in modo da creare una continuità di visita, turismo in tutte le stagioni e anche occasione di apertura di attività. Il negozio di prossimità in una dimensione anziana come quella dei piccoli centri assume una funzione sociale oltre che legata alla stretta necessità dell’acquisto". Il prossimo anno Confcommercio compie i suoi primi 80 anni di attività.

"Per questo – prosegue Camaiora – cercheremo di arrivare a questo ambizioso compleanno con un gruppo di lavoro ben affiatato che porterà avanti il lavoro di Vittorio Graziani. Non esiste un uomo solo al comando ma un lavoro di gruppo e di collaborazione. Anche con le altre associazioni del settore insieme alle quali è nata Rete Impresa ma anche a Confindustria con la quale abbiamo ottimi rapporti. Sono per fortuna finiti i tempi della concorrenza per ottenere un iscritto in più ma esiste un forte spirito di collaborazione e assistenza ai nostri associati, ognuno nelle proprie competenze specifiche, professionalità e esperienza". La scelta di affidare la presidenza a Sergio Camaiora è stata quasi naturale considerato il percorso nel ruolo di vicepresidente. "La capacità e serietà di Camaiora – conferma Roberto Martini direttore Confcommercio – ci ha quasi naturalmente spinto a consegnargli l’eredità del grande lavoro portato avanti dal suo predecessore Vittorio Graziani che aveva individuato in Camaiora una figura di riferimento. Inoltre può vantare una lunga esperienza maturata nelle giunte presiedute oltre che da Vittorio anche da Gianfranco Bianchi. Sappiamo benissimo come lavora e non possiamo fare altro che augurargli una buona continuazione del progetto per arrivare con nuove idee e risultati il prestigioso traguardo che taglieremo tra pochi mesi".

Massimo Merluzzi