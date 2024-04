Confartigianato. Figoli pronto al bis

Si è svolta martedì sera la prima riunione della giunta esecutiva di Confartigianato eletta il 18 marzo scorso: all’ordine del giorno la presa d’atto dei risultati del rinnovo delle cariche sociali e l’elezione del presidente. La nuova giunta che resterà in carica nel quadriennio 2024-2028 è composta da undici persone: Annina Alfano, Rudy Biassoli, Antonella Cheli, Paolo Figoli, Paolo Attilio Garbini, Elisa Lorieri, Lorenzo Mazzini, Matteo Montanari, Carlo Pasquarelli, Romina Pensa, Roberto Zampollini. Revisori dei conti Antonio Ruggieri, Alessio Caldassi, Armando Mariani. Partecipano di diritto alle riunioni di giunta la presidente del movimento Donne Impresa, Antonella Mariotti, e il presidente Anap, Manlio Faridone. Nel corso della prima riunione, come da prassi consolidata, ha aperto i lavori il consigliere anziano Carlo Pasquarelli che ha ricordato con alcuni cenni la storia di Confartigianato. Si è poi proceduto con l’elezione, che ha visto la conferma per acclamazione di Paolo Figoli per il quadriennio 2024-2028, come previsto dall’art. 21 dello statuto che prevede la possibilità di un secondo mandato. Paolo Figoli è imprenditore edile, membro della giunta dal ’98, fa parte della giunta nazionale, è vice presidente nazionale di Anaepa, membro di giunta dell’ente camerale e consigliere di indirizzo Fondazione Carispezia.