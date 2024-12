Concerto di San Silvestro al Teatro Civico: Notte Viennese con Renata Campanella

Uno straordinario ‘Concerto di San Silvestro’ dedicato alla musica viennese allieterà la sera del 31 dicembre. Organizzato dalla Società dei Concerti al Teatro Civico, inizierà alle 20.30 e avrà come titolo ‘Notte Viennese’.

Sul palco un cast d’eccezione, saliranno infatti alcuni dei più brillanti interpreti della scena lirica italiana. A cominciare da Renata Campanella, soprano dalla voce potente e versatile, già protagonista nei maggiori teatri italiani e mondiali. Poi, Antonio Colamorea, tenore di fama internazionale, apprezzato per la sua eleganza e la sua intensa espressività. A dirigere il noto Stefano Giaroli, famoso per la sua passione e la sua capacità di coinvolgere il pubblico.

Accompagnati da Ensemble Symphony Orchestra, i tre artisti trasporteranno i presenti in un’atmosfera magica, con un programma che spazierà dai valzer più celebri alle arie più emozionanti.

Renata Campanella è stata recentemente interprete di Tosca al Teatro Bellini di Catania, Elvira in Ernani e Nedda in Pagliacci al Teatro Lirico di Cagliari, Ines nella Favorita al Teatro Regio di Parma e al Teatro Municipale di Piacenza, Norma al Teatro Grande di Brescia, solo per citare alcuni dei suoi ruoli. È stata protagonista ne L’ Opera Minima del compositore Joe Schittino in scena al Teatro Municipale di Piacenza.

Il tenore Antonio Colamorea ha interpretato i ruoli del tenore solista nelle più famose operette (La vedova allegra, Cin Ci Là, Il paese dei campanelli, Al cavallino bianco, Paganini). Ancora nel ruolo del tenore solista ha interpretato la Petite messe solennelle di Rossini. Ha affrontato ruoli anche nell’Opera, come Alfredo nella Traviata di Verdi, e Nemorino nell’Elisir d’amore di Donizetti. Inoltre ha partecipato all’edizione 2005 della trasmissione televisiva in onda su Canale 5 ‘Sei un mito’, vincendola interpretando le canzoni di Andrea Bocelli.

Infine, Stefano Giaroli, figura di spicco nel panorama musicale italiano, è un direttore d’orchestra poliedrico e appassionato. La sua formazione musicale, solida e completa, lo ha portato a padroneggiare un vasto repertorio, dall’opera al sinfonico, passando per l’operetta. Iniziata come pianista solista, la sua carriera ha preso una svolta decisiva con la direzione d’orchestra, dove ha dimostrato una straordinaria capacità di guidare le formazioni musicali con maestria e sensibilità.

Ensemble Symphony Orchestra nasce all’interno dell’Orchestra Sinfonica di Massa e Carrara grazie alla fusione delle esperienze classiche e liriche di alcuni tra i migliori strumentisti italiani provenienti da importanti teatri nazionali.

Biglietti al botteghino del Teatro Civico, con info allo 0187 727521 o a [email protected], oppure sulla piattaforma online Vivaticket.

Marco Magi