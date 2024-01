Concerto a Migliarina. La Filarmonica Puccini suona ’O bella Spezia’

Un folto pubblico ha assistito al concerto che, anche quest’anno, la storica Filarmonica ‘Giacomo Puccini’ ha organizzato nella chiesa di San Giovanni Battista a Migliarina, il quartiere in cui l’antica banda musicale è nata oltre cento anni fa. Alla presenza di don Carlo Brizzi e dopo i saluti del presidente Gabriele Castellani e dell’assessore Giulio Guerri (in rappresentanza dell’amministrazione comunale) i musicisti, schierati al gran completo sotto la guida del maestro Mario Zambelli, hanno eseguito un ampio programma di brani celebri, suonati con gruppi di strumenti a percussione e a fiato. Il brano d’apertura è stato l’Inno d’Italia. A seguire sono state interpretate numerose canzoni tipiche del Natale, sia italiane che straniere, un medley di ‘Ma che musica maestro’, ‘Zum zum zum’ e ‘Tanti auguri’, ‘La voce del silenzio’ di Mina e l’immancabile ‘O bella Spezia’ del maestro Eugenio Giovando. Dopo il tradizionale pranzo sociale di dicembre, per festeggiare la ricorrenza di Santa Cecilia, la santa patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti, che ha dato il suo nome alla banda spezzina nei primi decenni di storia dalla fondazione, risalente al 1919 – con particolare ed affettuoso omaggio, doveroso, al maestro Gabriele Castellani, figura storica e presidente della banda – l’ultracentenaria Filarmonica ‘Giacomo Puccini’ prosegue nel suo impegno di diffusione culturale della musica. Tra i suoi membri, da sempre, autodidatti, studenti ed ex studenti del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia, protagonisti in numerose occasioni, dall’accensione della ‘Grande stella della solidarietà’ (per la Fondazione Villaggio Famiglia presieduta da Bruno Dal Molin) alla festa dei cosiddetti remigini, al Teatro Civico (a cura del Comune). Ogni momento utile a ricordare le origini sprugoline, ricche di tradizioni, un ensemble che piace tanto alle persone più mature, ma che sa coinvolgere – e questo è ancora più importante – diverse generazioni, compresi bambini e ragazzi di ogni età.

Marco Magi