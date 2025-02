Con Reca non si passa. Vignali vicino al pari Pio colleziona i pali

CHICHIZOLA 6: brividi quando azzarda la risposta corta di pugno, sul quale si avventa Pompetti per la conclusione sopra la traversa. Non può nulla sul diagonale di Pittarello.

WISNIEWSKI 6,5: mette a tacere sul nascere, a suon di anticipi di piede e di testa, la verve di La Mantia. Non sfrutta un’ottima opportunità di testa.

HRISTOV 6: capitano coraggioso, stringe i denti nonostante una settimana di febbre. Determinante una sua chiusura su Iemmello, lascia spazio a Pittarello per la battuta vincente.

MATEJU 6,5: va a prendere alto gli avversari, contribuendo a spostare il baricentro in avanti della squadra (86’ COLAK s.v.).

RECA 6,5: dirottato sulla fascia destra, dalle sue parti non si passa quasi mai (79’ VIGNALI 6,5: si vede negare il gol da Pigliacelli nel finale).

DEGLI INNOCENTI 6: non è al meglio ma si mette a disposizione, alternando buone giocate a imprecisioni (73’ KOUDA 5,5: non incide).

ESPOSITO S. 6,5: un po’ meno ispirato del solito nel primo tempo, meglio nella ripresa.

BANDINELLI 6: l’ingiusta ammonizione non ne condiziona agonismo e spirito di sacrificio (79’ CANDELARI 5,5: mani nei capelli per il gol fallito).

AURELIO 6: duello all’insegna dell’equilibrio con l’ex Situm, ha sui piedi il match-ball, ma spara alto.

ESPOSITO P. 6,5: imprecazioni a non finire per l’ennesimo palo colto dal bomber.

DI SERIO 5: costantemente anticipato dagli avversari non riesce mai a incidere (46’ LAPADULA 5: per la troppa carica emotiva commette un fallo da rosso. Sfiora la rete con una deviazione sotto misura, per poi divorarsi il gol di tacco su assist di Hristov).

ALL. D’ANGELO 6,5: la squadra esce dal campo tra gli applausi per la buona prestazione. La sfortuna ci ha messo del suo.

ARBITRO LA PENNA 5: direzione di gara negativa, troppo fiscale con i cartellini allo Spezia.

Fabio Bernardini