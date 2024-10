Con le cuffie all'esame di teoria della patente: denunciate tre persone

La Spezia, 24 ottobre 2024 – Ancora una volta hanno tentato di superare illecitamente l'esame per la patente: denunciati dalla polizia tre cittadini stranieri.

La scorsa settimana la polizia, nell’ambito dei consueti controlli svolti dagli operatori della stradale spezzina per prevenire il fenomeno delle cosiddette 'patenti facili', hanno sorpreso due candidati nell’atto di svolgere l’esame di teoria avvalendosi di sistemi elettronici che ne permettono il collegamento con l’esterno per ricevere suggerimenti utili per il superamento della prova d’esame.

Gli agenti, giunti negli uffici della locale Motorizzazione civile, su segnalazione del personale, sono intervenuti interrompendo la prova d’esame dei candidati, trovati in possesso di cuffie sonore attive e di un telefono acceso, celato sotto la camicia, sistemato in modo da consentire la video ripresa della prova d’esame.

I controlli sono continuati all’esterno della sede d’esame, dove è stata intercettata una vettura a bordo della quale un terzo individuo attendeva di svolgere la prova d’esame programmata per la tarda mattinata. Nel vano portabagagli posteriore del mezzo gli operatori hanno pure rinvenuto e sequestrato un oggetto atto a offendere.

Tutti i coinvolti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria della procura della Repubblica del Tribunale della Spezia.