Comune vara l’addizionale Irpef. Porto Venere, ok del consiglio: "Necessaria per mutui e inflazione"

Il Comune di Porto Venere introduce l’addizionale comunale Irpef per trovare le economie necessarie a far quadrare i conti. La decisione è stata presa in occasione dell’ultima riunione del consiglio comunale, nella quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026. L’aliquota irpef fissata dal Comune è dello 0.8%, con una soglia di esenzione a 28.000 euro. Una scelta presa "per far fronte alle criticità economiche, dovute all’incremento dei tassi di interesse, all’inflazione, agli obblighi in materia di spending review" fanno sapere dal Comune. "Con fatica abbiamo introdotto l’addizionale Irpef, per fronteggiare l’incremento dei tassi di interesse dei mutui e l’inflazione. Si tratta però di una scelta temporanea in cui abbiamo cercato di tutelare al meglio le fasce meno abbienti della popolazione, inserendo un’ampia fascia di esenzione. Con questo bilancio di previsione contiamo di rispondere al meglio ai bisogni della cittadinanza in termini di servizi, eventi, opere pubbliche utili alla collettività" spiega Francesca Sturlese, sindaco di Porto Venere. Tutte le altre entrate tributarie mantengono le aliquote del 2023. Nel complesso, sono state destinate maggiori risorse per il verde pubblico e per le manutenzioni del patrimonio esistente; per la mensa scolastica sono state stanziate risorse con un incremento del 60% rispetto al 2023. Aumentano anche le risorse destinate al sociale, per sostenere ancor di più i cittadini in difficoltà e contribuire al benessere sociale. Per garantire efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa saranno previste nuove assunzioni. "Nonostante la situazione di indebitamento in cui ancora versa il nostro comune, fortemente ridotto ma non ancora estinto, siamo riusciti ad approvare un buon bilancio e trovare risorse per investire nel territorio, nel sociale e nel funzionamento della macchina comunale – rilancia il sindaco –. Abbiamo mantenuto lo scuolabus gratuito e incrementato le risorse per la mensa scolastica al fine di continuare a garantire una spesa bassa per le famiglie. Continuiamo con le opere pubbliche: ci sono importanti interventi come l’avvio del primo lotto della passeggiata delle Grazie, e la realizzazione del completamento della passeggiata pubblica del secondo lotto dell’Olivo a Porto Venere. Abbiamo mantenuto le stesse aliquote tributarie del 2023, tra le più basse della provincia".