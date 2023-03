Comune e Consorzio al “Discover Italy“

Ci saranno anche Comune di Levanto e il consorzio Occhio blu alla settima edizione di Discover Italy, tradizionale incontro tra venditori e acquirenti di pacchetti turistici in programma il 30 e 31 marzo a Sestri Levante, nell’ex convento dell’Annunziata. L’obiettivo è di attrarre i tour operator nazionali e stranieri sul territorio levantese: oltre a presidiare lo stand in fiera, Comune e Consorzio accoglieranno i buyers nazionali ed internazionali a Levanto, guidandoli alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze. Mercoledì prossimo infatti dodici tour operator stranieri visiteranno il centro rivierasco e il litorale; venerdì toccherà invece a una ventina di tour operator italiani. "Questa duplice attività di promozione, alle fiere e sul territorio, è essenziale per avere un contatto diretto con gli operatori ed accompagnarli ‘sul campo’ alla scoperta delle eccellenze che siamo in grado di offrire ai turisti: servizi, esperienze consapevoli e sostenibili che coinvolgono e permettono ai visitatori di acquisire nuove conoscenze ed entrare in contatto con le risorse produttive ed umane locali – spiega il consigliere comunale delegato Lorenzo Perrone –. Con il Consorzio siamo impegnati nello sviluppo di un turismo di prossimità, che per la facilità di raggiungere il nostro paese può rappresentare una risorsa per soggiorni brevi anche in bassa stagione". E l’attrazione di Levanto anche per i visitatori di giornata fuori stagione si è già toccata con mano nel week-end dell’11 e 12 marzo scorsi, quando due giorni di sole e caldo primaverile e mare mosso hanno portato in paese, nel golfo e sui sentieri una folla di turisti tra surfisti, escursionisti e famiglie.