Comune assume tecnici e impiegati

Tre concorsi per 36 assunzioni con contratto a tempo indeterminato al Comune di Genova. I profili da selezionare sono amministrativi e tecnici (periti meccanici ed elettronici). Nel dettaglio si tratta di 30 istruttori amministrativi esperti contabili, 3 istruttori tecnici periti meccanici e 3 istruttori tecnici perti elettrotecnici o elettronici. Oltre ai requisiti generali richiesti per l’accesso al pubblico impiego, servono anche requisiti specifici per ciascun concorso. Per gli esperti contabili, diploma di ragioniere o perito commerciale o titolo equipollente, così come titoli superiori come lauree triennali o specialistiche nei settori come amministrazione, finanza o marketing. Per i periti meccanici il titolo di studio richiesto per accedere al concorso è il diploma di scuola superiore perito meccanico o di istituti tecnici del settore tecnologico, così come lauree triennali o specialistiche nel settore dell’ingegneria meccanica. Per i periti elettrotecnici o elettronici, oltre al diploma di perito industriale a indirizzo elettrotecnico o elettronico, sono ammesse lauree triennali o specialistiche nei settori di ingegneria dell’informazione, industriale, elettrica o elettronica. L’amministrazione, in base al numero delle candidature pervenute, si riserva, per ciascun concorso, la facoltà di effettuare una preselezione. Le tre procedure concorsuali prevedono la selezione dei concorrenti mediante due prove d’esame: una scritta e una orale. Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate entro il 24 aprile soltanto per via telematica collegandosi attraverso il sito del Comune di Genova: https:smart.comune.genova.itconcorsi. Si ricorda inoltre che per poter partecipare al concorso è necessario essere in possesso delle credenziali fornite con la Carta di identità elettronica.