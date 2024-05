Colloqui per selezionare nuovo personale degli store Il 29 maggio, Brugnato 5Terre Outlet Village organizza una giornata di colloqui per selezionare nuovo personale per i negozi del Centro. Le posizioni aperte sono 17, per addetti alla vendita e alla ristorazione, con o senza esperienza. I colloqui saranno in modalità speed date, guidati dagli area manager dei brand presenti. Per info e iscrizioni: www.infojobs.it/lavoro-talentdaybrugnato.