Cold case su un segreto di famiglia. De Carlo ospite a Racconti d’autore

Ospite d’eccezione della nuova tappa di ‘Storie. Incontri d’autore alla Spezia’, sarà il noto scrittore Andrea De Carlo. Prosegue così la nuova rassegna letteraria promossa e organizzata dalla Fondazione Carispezia e dal Comune della Spezia, con il supporto del Sistema Bibliotecario Urbano, e a cura della giornalista culturale Benedetta Marietti. Appuntamento dopodomani, giovedì, alle 18 alla Mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’ di via Firenze. In questa occasione Andrea De Carlo presenta il suo ultimo libro dal titolo ‘La geografia del danno’ (La nave di Teseo) in dialogo con la nostra collega Roberta Della Maggesa, caposervizio della redazione La Spezia-Sarzana de ‘La Nazione’.

Il romanzo è il racconto di un segreto di famiglia che ne racchiude molti altri. Di una traversata oceanica dall’Italia al Cile in cerca di fortuna. Di un’emigrazione dalla Sicilia alla Tunisia per le stesse ragioni. Di una ragazza cilena che arriva a Genova all’alba della prima guerra mondiale. Di un giovane ingegnere navale che perde la testa per un’attrice di teatro. Di una compagnia di commedianti sudamericani che cela talenti straordinari. Di una coltellata che sfigura un uomo e distrugge una famiglia. Andrea De Carlo parte da una rivelazione sconvolgente per inoltrarsi in un’indagine che lo porta ai primi decenni del secolo scorso e poi ancora più indietro, alla fine dell’Ottocento. Poco alla volta, grazie a vecchie fotografie ritrovate, scritti, incontri e un ostinato lavoro di osservazione e deduzione, l’autore ricostruisce le vicende avventurose e drammatiche della sua famiglia. Tra passioni travolgenti, talenti nascosti e drammi segnati da violenza, un ‘cold case’ che si snoda mostrando, pagina dopo pagina, come il passato influenzi profondamente la nostra identità presente.

Andrea De Carlo è nato a Milano e ha vissuto negli Stati Uniti e in Australia. È stato assistente alla regia di Federico Fellini, co-sceneggiatore di Michelangelo Antonioni e regista di ‘Le facce di Fellini’ e ‘Treno di panna’. Ha scritto con Ludovico Einaudi i balletti ‘Time Out’ e ‘Salgari’ e ha anche pubblicato i cd di sue musiche ‘Alcuni nomi’ e ‘Dentro Giro di vento’; è autore di ventitré romanzi, tradotti in ventisei Paesi, mentre con la figlia Malina ha scritto il libro per bambini ‘I vestiti di Batuc’ (La nave di Teseo, datato 2023). All’incontro sarà presente un bookshop curato dalle librerie cittadine Contrappunto, Feltrinelli, Liberi Tutti, Mondadori e Ricci. L’apertura delle sale è prevista alle 17.30 e l’incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Informazioni allo 0187 745630.

Marco Magi