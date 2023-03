Getta a terra tre dosi di cocaina, ma i carabinieri lo notano: denunciato

Quanto sequestrato dai carabinieri

Borghetto Vara, 13 marzo 2023 – Denunciato per spaccio dai carabinieri forestali uno straniero fermato durante un controllo. I militari della stazione di Borghetto Vara durante un controllo su tre persone di origine marocchina a bordo di veicolo in sosta, si sono accorti che uno di questi, già noto per precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, gettava a terra tre confezioni compatibili a quelle utilizzate per sigillare stupefacenti. I carabinieri forestali hanno chiesto quindi ausilio alla centrale operativa della Spezia che immediatamente ha fatto intervenire due pattuglie di pronto intervento del nucleo operativo radiomobile del comando provinciale.

I fermati sono stati condotti nella caserma di Borghetto Vara per essere identificati compiutamente e si è inoltre effettuata l'analisi sulla sostanza rinvenuta all'interno delle confezioni al termine delle quale veniva accertata la presenza di oltre 3,5 grammi di cocaina. Durante la successiva perquisizione personale dei soggetti, sull'uomo che aveva tentato di liberarsi della droga, la somma di 150, ritenuta compatibile con la vendita di stupefacenti. Il denaro è quindi stato sequestrato insieme alla sostanza stupefacente.

Si è proceduto infine alla perquisizione del veicolo che dava, però, esito negativo ed alla perquisizione domiciliare dove è stato rinvenuto un bilancino di precisione, riconducibile all'attività di pesatura di sostanze stupefacenti, che è stato sequestrato. Il cittadino straniero è stato dunque denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.