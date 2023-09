Civico, sos manutenzione Progetto da un milione Comune a caccia di soldi

Poltrone vetuste, balaustre da mettere a norma, arredi da migliorare. Serve poco più di un milione di euro per ristrutturare, adeguare e manutenere il Teatro Civico: è quanto stimano gli uffici comunali nella relazione – appena approvata dalla giunta comunale guidata da Pierluigi Peracchini – che fotografa la situazione dello storico teatro cittadino. Il ‘quadro esigenziale’, ovvero il documento preliminare alla progettazione dell’intervento, mette nero su bianco le criticità emerse a seguito di diversi sopralluoghi svolti dai tecnici comunali con il personale che gestisce lo storico edificio, e manifestate nel tempo anche dai fruitori dello stesso teatro, individuando al contempo anche le soluzioni necessarie ad “aggiornare lo stabile alle necessità di una moderna struttura teatrale rispettando le caratteristiche architettoniche e monumentali che l’edificio presenta” si legge nel documento. Una delle maggiori criticità riguarda lo stato delle poltrone della platea e della galleria.

La maggior parte delle sedute “non rispecchia i canoni attuali per una corretta fruibilità e vivibilità delle stesse da parte dello spettatore”, e si presentano “in un mediocre stato di conservazione dovuto alla vetustà delle stesse; molte di esse, una volta abbassate, non ritornano automaticamente in posizione verticale costituendo intralcio e quindi grave pericolo in caso di evacuazione d’emergenza”. Altro problema, non secondario, riguarda le balaustre dei palchetti e del loggione, che “non rispondono – si legge nel report – alle corrette altezze minime di legge”. Per quanto concerne le poltrone, l’intervento ipotizzato dagli uffici comunali prevede la rimozione delle attuali poltroncine poste in platea e galleria (circa 800; ndr) e l’installazione di nuove poltroncine con sedute conformi alle vigenti normative, atte a garantire allo spettatore una maggiore fruibilità e vivibilità delle manifestazioni e gli spettacoli messi in scena all’interno del Teatro.

Non solo: al fine di rendere uniformi gli arredi presenti nel teatro a seguito dell’installazione delle nuove poltroncine, viene ipotizzata anche la sostituzione dei tendaggi, del sipario, delle imbottiture delle sedie dei palchetti, così come dei divani e dei rivestimenti in tessuto presenti all’interno dell’edificio, con altri che rispecchiano le caratteristiche delle nuove sedute. Per la messa in sicurezza degli attuali parapetti presenti nei palchetti e nella galleria, è prevista l’installazione di protezioni in vetro al fine di rendere gli spazi “fruibili in sicurezza, garantendo un’ottima visibilità da parte dello spettatore con l’esecuzione di un intervento poco invasivo” si legge nel documento. Un progetto il cui costo è stato stimato in 1.050.000 euro: l’obiettivo di Palazzo civico è intercettare un finanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Matteo Marcello