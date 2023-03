Civico, cinque giorni da star Show, prove e workshop con il coreografo Godani

Cinque giorni di spettacoli, incontri, prove aperte al pubblico e workshop, in compagnia di una star internazionale. Ma soprattutto spezzino doc. Dal 18 al 22 aprile, il Teatro Civico ospiterà la residenza artistica del coreografo con la Dresden Frankfurt Dance Company (che dirige dal 2015). "Jacopo Godani, uno spezzino coreografo di grande fama, porterà qui alla Spezia un evento senza precedenti per la nostra città – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . E in più spettacoli straordinari di chiaro richiamo nazionale e di strepitoso successo, di cui noi siamo particolarmente orgogliosi".

La sera di giovedì 20 aprile verrà presentato ‘Premonitions of a Larger Plan’, che vede i ballerini della compagnia accanto a tre musicisti, completamente integrati sul palco. La performance racconta una storia di eccellenza artistica, mettendo in luce il lavoro che i giovani artisti fanno per realizzare i loro sogni. Poi, sempre con inizio alle 21, sabato 22 aprile, ecco ‘Antologia – ritratto di artista’, dove si mostra il ruolo di Godani nell’evoluzione del balletto contemporaneo con un’ampia selezione delle sue opere. Con musica dal vivo, ha debuttato con standing ovation e ottime recensioni a Francoforte a dicembre. "Siamo lieti di promuovere, insieme al Comune della Spezia, un’iniziativa unica che vede protagonista il famoso coreografo Jacopo Godani e la sua compagnia – afferma Andrea Corradino, presidente della Fondazione Carispezia –. Un progetto pensato appositamente per la sua città d’origine che, oltre agli spettacoli, prevede incontri e workshop rivolti a studenti, artisti e pubblico. Credo rappresenti un’occasione preziosa, in particolare per le nuove generazioni, per incontrare e conoscere meglio il lavoro di una figura d’eccellenza nel mondo della danza". Nato alla Spezia, Godani ha iniziato a studiare danza classica e tecniche di danza moderna nel 1984 al Centro Studi Danza, sotto la direzione di Loredana Rovagna. "Il Civico accoglie con entusiasmo Jacopo Godani che, dopo anni di successi ovunque – sottolinea il direttore artistico del Civico, Alessandro Maggi – torna nella sua città con un programma davvero notevole". Inoltre martedì 18 aprile, in occasione della prima serata intitolata ‘Framing Reality’, Godani presenterà la Dresden Frank Dance Company e il suo lavoro al pubblico. La serata, ad ingresso gratuito, inizierà alle 20.40 con una performance travolgente, a cui seguirà alle 21, un incontro con Godani e alcuni ballerini, condotto dalla famosa giornalista d’arte Angela Testa. Ad organizzare l’intera rassegna il Comune della Spezia, il Teatro Civico e la Fondazione Carispezia. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma Vivaticket o al botteghino del Civico, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 (al mercoledì anche dalle 16 alle 19), info allo 0187 727521.

Marco Magi