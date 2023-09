Città invasa da velisti e atleti. La Golfo dei poeti dà spettacolo

Con uno spettacolo mai visto di 420 velisti davanti al lungomare della Passeggiata Morin, per la regata-veleggiata – con la direzione di Attilio Cozzani – si è conclusa ieri con un grande successo la prima edizione della Sanlorenzo Golfo dei Poeti Cup (premiazione poi il 30 settembre). In nove giorni sono state sei le regate disputate, iniziate con il Circuito Homerus a Marina di Carrara, proseguite con il Trofeo Fiorillo e il Fiorillo Young e sabato con il Trofeo Mariperman, il regionale di Vela Paralimpica, il Solox2 Meteor e lo J24, alla Spezia.

Alle premiazioni dei vincitori di queste regate è intervenuto il presidente della Federazione Vela-Quarta Zona Andrea Leonardi, donando al sindaco Pierluigi Peracchini la propria bandiera. A colorare il Villaggio della Vela sono state posteggiate in esposizione 24 auto d’epoca del Club Balestrero, in tour poi a Porto Venere, ammirate dal pubblico che poi è salito in visita su Nave Italia. Dopo la Notte Bianca organizzata sabato dal Comune, due iniziative anche a terra. In 260 alla cicloturistica in memoria di Franco Buratti (in attesa della ripresa della Gran Fondo delle Cinque Terre) in un percorso che è giunto fino a Levanto e passato dalla Val di Vara, 300 i podisti della 10 chilometri nel circuito cittadino, questi ultimi premiati al Villaggio della Vela alla presenza del presidente della Federazione di atletica leggera Stefano Mei. A vincere tra gli uomini Celestin Ndikumana, nelle donne Valentina Gemetto. Più che soddisfatta la regia degli organizzatori – Giorgio Balestero, Gianfranco Bianchi e Davide Bendinelli – che ha subito dichiarato: "Il successo della prima edizione ci vedrà al lavoro già da subito per preparare la seconda di quella che, negli anni, dovrà diventare la Veleggiata dell’Alto Tirreno con base la costa dal Parco delle Cinque Terre al Parco delle Apuane".

Marco Magi