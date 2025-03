’Circo di Carnevale’ alle Terrazze

Magia e giocoleria per tornare bambini e spalancare gli occhi. Il circo è quella cosa che ti fa sentire piccolo, anche quando diventi grande, un po’ come il Carnevale, con le sue maschere, i giochi e tanto divertimento. Sono questi gli ingredienti del ‘Circo di Carnevale’ che sarà allestito al centro commerciale Le Terrazze, da oggi fino a martedì. In particolare, oggi e domani, dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 19, mentre lunedì e martedì soltanto nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Il mago è pronto a tirare fuori un coniglio dal cilindro? Ecco quello magari no, perché è un trucco ormai passato di moda, però saprà stupire con tutte le sue abilità manuali, anche gli sguardi più attenti di mamma e papà. Oltre ai trucchi capaci di stupire grandi e piccini, anche l’intramontabile truccabimbi e giochi come il tiro al barattolo e la pesca delle paperelle, più tipici del luna park. Tanto divertimento, insomma, per il nuovo appuntamento ludico delle Terrazze.