Cinque Terre, La Spezia: Allarme Monesteroli. Il Pd sollecita interventi definitivi

Un nuovo crollo lungo la storica scalinata di Monesteroli. Il percorso è stato nuovamente interessato da uno smottamento, e il gruppo comunale del Pd non lesina critiche alla giunta. "Fa male dover ritornare a parlare di Monesteroli in questi termini. Sono passati solo pochi mesi dal crollo di una parte della scalinata e oggi assistiamo ad un’ulteriore frana. Lo diciamo da anni: serve una progettazione complessiva finalizzata alla totale messa in sicurezza del versante. Ciò che accade ora – dicono i consiglieri del Pd – sono i segnali di un pericolo futuro e concreto: perdere definitivamente Monesteroli". Per il Pd "occorrono investimenti importanti, non gli spiccioli stanziati. Cifre del tenore pari a quelle che seppe raccogliere il Comune nel 2015: 300 mila euro destinati al recupero di Schiara. Peracchini ha la voglia e la capacità di assumere un’iniziativa di questi tipo?".