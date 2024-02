Cinema e laboratori per San Valentino

LA SPEZIA

In occasione del 14 febbraio, San Valentino, il Comune promuove, attraverso i Servizi Culturali, il calendario di iniziative ‘Innamorati della Cultura’. Il cinema Odeon propone un evento speciale: ‘Odeon in Love’, con la visione in anteprima nazionale, alle 15, 17.15 e 21, di ‘Finalmente l’Alba’, un film di Saverio Costanzo con Willem Dafoe e Alba Rohrwacher, in concorso al Festival di Venezia; a tutti gli spettatori sarà consegnato un omaggio. Dalle 16 alle 17 al Castello San Giorgio (info allo 0187 751142 e [email protected]) il laboratorio dal titolo ‘Un cuore di steatite’: si proverà la foratura della pietra usando il trapano neolitico, per realizzare un pendente a forma di cuore per celebrare la festa degli innamorati. Dalle 17 alle 18, al Museo del Sigillo (info 0187 727220 e [email protected]) il laboratorio ‘Il sigillo, custode di amorosi pensieri’, con scrittura di un pensiero segreto con inchiostro, pennino e sigillatura con ceralacca. I laboratori museali hanno il costo di 5 euro l’uno, la prenotazione è obbligatoria.