Cicchella, che exploit di risate ’Tante belle cose’ al Civico. Un one man show... dal futuro

Un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia – come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri – e performance completamente inedite. È ‘Tante belle cose’, spettacolo fuori abbonamento del trentaseienne Francesco Cicchella, programmato per domani sera, alle 21, al Teatro Civico. In un salotto televisivo, Cicchella, ormai sessantenne, sconvolge il pubblico dichiarando il suo ritiro dalle scene, esibendosi dunque per l’ultima volta. In questo momento di commiato, l’artista napoletano fa un bilancio della sua lunga e brillante carriera. Tra i ricordi che affiorano, uno in particolare si distingue: una serata a teatro, un punto di svolta che ha segnato indelebilmente la sua vita. Lo spettacolo ‘Tante belle cose’ diventa così un viaggio nel tempo, un flashback che ci riporta proprio a quella serata indimenticabile.

Sul palco, Cicchella regala un’esibizione unica, un mix esplosivo di sketch divertenti, performance indimenticabili e momenti di grande emozione, tutti caratterizzati dal suo inconfondibile talento comico. In questo one man show innovativo, Cicchella gioca non solo con i suoi personaggi, ma anche con se stesso, proiettandosi nel futuro per poi tornare in un passato – il presente – che ha segnato la sua carriera. Il varietà si fonde con una narrazione cinematografica, dando vita a un’esperienza teatrale coinvolgente, in cui musica, risate e un tocco di magia si intrecciano per raccontare una storia che va oltre i confini del tempo. Sul palco, oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, la band diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che impreziosiscono lo show con le coreografie di Margherita Siesto. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis. Di Cicchella ricordiamo la partecipazione, quale ospite, alla prima serata del Festival di Sanremo, imitando Michael Bublé, avendo sempre vicino De Honestis, nelle vesti di traduttore. Nello stesso anno partecipa come concorrente al talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti, Tale e quale show, vincendo meritatamente quella che era la quinta edizione, per poi presentarsi l’anno seguente classificandosi terzo e imitando magistralmente Bruno Mars, Freddie Mercury, Stevie Wonder, Shakira e Francesco Renga. Per info contattare il botteghino (con ingresso da via Carpenino) dalle 8.30 alle 12 e nella serata dello spettacolo a partire dalle 18, al numero di telefono 0187 727521 o inviando una mail all’indirizzo [email protected]. I biglietti sono in vendita anche online sulla piattaforma TicketOne.

Marco Magi