Chiesa del Sacro Cuore. La vetrata restaurata benedetta dal vescovo

E’ stata benedetta dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti la prima delle vetrate della chiesa del sacro Cuore, in via XX Settembre, realizzate negli anni ’60 scorso dall’artista spezzino Ercole Salvatore Aprigliano. La vetrata è tornata di recente al suo posto. Il restauro è avvenuto grazie ai contributi di Fondazione Carispezia, bando ’Un patrimonio da tutelare’ e della diocesi. A seguire il restauro per conto dell’amministratore parrocchiale don Giuseppe Savoca è stato l’ingegner Gianluca Ceccarelli. Il restauro delle altre vetrate di Aprigliano proseguirà nei prossimi mesi. "Chiediamo a tutti di aiutarci – ha detto don Giuseppe Savoca, al termine della messa concelebrata col vescovo e con padre James Biju, vice direttore della fondazione del Sorriso Francescano – con donazioni che si possono destinare alla parrocchia mediante l’Iban IT 65L 06230107 11000057112024 (Credit Agricole)". La messa che ha preceduto la benedizione è stata celebrata in suffragio, di padre Dionisio Mazzucco, che nel 1954, fondò il ’Sorriso francescano’ e scomparve proprio l’8 gennaio 1990. Il ’Sorriso’ ospita attualmente 24 bambini, provenienti da migrazioni o da situazioni familiari difficili, insieme alle mamme. Il vescovo ha ricordato anche suor Candida Nanni, la religiosa scomparsa nel 2023, che è stata la più stretta collaboratrice di padre Dionisio e ne ha proseguito l’opera dopo la sua scomparsa.

Fabrizio Dellepiane