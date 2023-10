Cgil scende in piazza a Roma, 300 rappresentanti in partenza da Spezia La Cgil scende in piazza oggi a Roma per la manifestazione "La via maestra: insieme per la Costituzione". Punto centrale: lavoro, precarietà, difesa e attuazione della Costituzione, sanità pubblica, diritto all'istruzione e rispetto dell'ambiente. Almeno 300 rappresentanti in partenza da Spezia.