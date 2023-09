Cercando l’arcobaleno nel segno della solidarietà. Il libro del contrammiraglio

Un libro, un progetto, un’idea che affonda le radici nel buon agire. All’interno del ‘La Spezia Fantasy’ verrà presentato oggi, alle 11.30 al Sunspace, il libro ‘Un passo oltre alla tempesta alla ricerca dell’arcobaleno’ di Alessandro Camaiora, parte del progetto ‘Una tempesta, una luce, un arcobaleno’. Camaiora, contrammiraglio della Marina militare in pensione ed ex direttore del Museo tecnico navale spezzino, ha scritto un romanzo pieno di diverse possibili letture. "Intanto c’è una storia fantastica – spiega Anna Caterina Bellati, che ha curato la pubblicazione delle edizioni Bellati – che potrebbe essere letta la sera per far addormentare un bambino, perché non manca nessun ingrediente. Abbiamo gli eroi, forti e consapevoli, i nemici agguerriti e quel tanto distratti da perdere, alla fine. E poi donne bellissime, fate o streghe poco importa a condire le fantasie di lettori più adulti e persino idre spaventanti che appaiono in luoghi incadescenti di magia. E ci sono tempi e spazi alterati, rispetto al quotidiano. Ma all’ultimo il ritorno alla realtà. E infine c’è la Storia, quella con la ‘s’ maiuscola, perché la Battaglia della Meloria si è combattuta davvero. A promuovere l’incontro l’associazione ‘Il mondo dei fari’, che nasce a Spezia il 31 agosto 2015 come risultato dell’incontro di qualche mese prima, al circolo ufficiali della Marina tra la scrittrice Annamaria ‘Lilla’ Mariotti con il comandante di Marifari La Spezia Stefano Gilli. Nel 2016 l’Associazione passa da una trentina di iscritti ad oltre 200 appassionati di fari di tutta Italia con diversi soci in Sardegna, Puglia, Sicilia e in particolare in Toscana e Liguria. Sarà una presentazione particolare quella di oggi al Sunspace di via Sapri, con Camaiora che, ad un certo punto vestirà pure i panni di uno dei protagonisti del suo libro (i cui disegni all’interno sono di Carlotta Valencetti). "La sua prepotente umanità e vulcanica fantasia al servizio dei bambini, per portare speranza dove ce n’è più bisogno", conclude l’architetto Lucilla Del Santo che presenterà il volume, il cui ricavato della vendita, lo ricordiamo, andrà in beneficenza al progetto di cui parlavamo al principio.

Marco Magi