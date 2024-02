Ceparana, la nuova biblioteca intitolata a Pesalovo

La nuova biblioteca civica di Ceparana sarà intitolata a Pier Giorgio Pesalovo. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dalla giunta comunale di Bolano, guidata da Alberto Battilani. La nuova biblioteca, realizzata negli spazi della delegazione comunale di Ceparana, sarà inaugurata a breve, e la giunta ha scelto di intitolarla all’ex sindaco che fu alla guida del paese dal 1981 al 1993 (ricoprì anche la carica di presidente del consiglio comunale dal 2004 al 2009), nonchè un professore della scuola media “Manzoni-Ungaretti“ di Ceparana, scomparso nel 2010.

"Un uomo – si legge nella delibera – che fino all’ultimo ha esaltato i valori e gli ideali a lui cari e si è impegnato, con l’associazione Sandro Pertini da egli stesso fondata, per diffondere anche tra le giovani generazioni il principio che libertà e democrazia sono beni preziosi che vanno sempre tutelati e difesi; Piergiorgio Pesalovo è stato un educatore illuminato, una persona di grande cultura, di indubbia caratura morale e di alto senso civico, nonché amministratore e sindaco integerrimo che ascoltava i cittadini e risolveva loro i problemi". L’inaugurazione della nuova biblioteca sarà dunque anche l’occasione per svelare la targa a lui dedicata "in riconoscimento delle sue doti professionali, umane e sociali".