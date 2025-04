Ceparana, inaugurata un’area fitness al centro Polis

Un’area fitness per offrire ai cittadini la possibilità di fare sport all’aria aperta. È quanto inaugurato ieri mattina dall’amministrazione comunale di Bolano nell’area esterna del centro sociale Polis di via Fermi a Ceparana, grazie al contributo dell’assessorato regionale allo Sport. Una palestra open air attesa da tempo, e che resterà a disposizione gratuitamente della popolazione. "Sono molto soddisfatto, siamo riusciti a riqualificare un’area pubblica all’interno del centro sociale di Ceparana con degli attrezzi destinati all’attività motoria, ampliando l’offerta di servizi erogati dal nostro centro sociale. Abbiamo in animo anche la possibilità, attraverso il servizio civile, di usufruire di personale atto al controllo della struttura e all’aiuto ai cittadini per il corretto svolgimento degli esercizi" spiega il consigliere delegato allo sport, Alessandro Insignito. "In questi anni il Comune di Bolano ha investito ripetutamente nel ristrutturare ed ammodernare la struttura della Polis di Ceparana, facendo sì che diventasse un punto di riferimento per l’associazionismo del territorio. La realizzazione di un’are fitness oggi completa un percorso pluriennale . Un giusto corredo del centro sociale, da oltre vent’anni polo di aggregazione per la nostra popolazione" aggiunge l’assessore ai lavori pubblici, Augusto Vallese.

mat.mar.