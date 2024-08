Centro logistico di Cadimare. Sacco Maino nuovo comandante

Passaggio di consegne al Comando del Centro logistico di supporto areale - Istituto ‘Umberto Maddalena’ di Cadimare tra il colonnello Davide Testa, comandante uscente, ed il colonnello Federico Sacco Maino. La cerimonia è stata presieduta dal comandante della 1a Regione Aerea, generale di squadra aerea Luigi Del Bene. Presenti il vicesindaco della Spezia Maria Grazia Frijia, il vescovo Luigi Ernesto Palletti, il prefetto Maria Luisa Inversini e il sindaco di Porto Venere Francesca Sturlese. Testa nel suo intervento, salutando gli ospiti presenti, ha espresso profonda gratitudine per l’opportunità concessagli nel comandare la base di Cadimare. Durante l’intervento ha rivolto un sentito ringraziamento a tutto il personale del reparto: "Voi avete risposto con slancio, partecipazione, fierezza, orgoglio e spirito di sacrificio, seguendo il tracciato di chi prima di noi ha prestato servizio in questa base".

Il comandante uscente ha concluso il proprio intervento porgendo un saluto agli allievi dell’Onfa: "Siete la vera essenza e unicità di questa base, scelta come casa e l’uniforme come abito". Il neocomandante Sacco Maino ha aggiunto: "Dirigerò l’istituto Umberto Maddalena, essendo responsabile dell’educazione, della quotidianità e soprattutto del benessere psico-fisico dei nostri ragazzi". Il generale Del Bene, nel suo discorso, ha espresso parole di ringraziamento per il lavoro svolto da Testa: "In questi due anni ritengo che il Centro abbia fatto un oggettivo passo in avanti in termini di progettualità e rinnovamento, ed in particolar modo per la direzione dell’istituto Maddalena". Dopo aver dato il benvenuto a Sacco Maino, ha ringraziato tutto il personale della base, fatto un augurio agli allievi dell’Onfa in previsione del nuovo anno scolastico e detto grazie alle famiglie.

Il Centro logistico di Supporto Areale - Istituto ‘Umberto Maddalena’ dipende dal comandante della Prima Regione Aerea di Milano, dà supporto logistico (aule, alloggi e mensa) per vari corsi di formazione e aggiornamento dell’Aeronautica militare, delle altre forze armate e diversi enti pubblici. Fornisce anche l’assistenza diretta agli allievi Onfa (Opera nazionale figli degli aviatori) ospitando a Cadimare i figli dei militari dell’Aeronautica deceduti o affetti da grave infermità. I giovani, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, hanno la possibilità di arruolarsi e raggiungere il traguardo della maturità scolastica, nonché di frequentare i corsi di laurea di 1° livello.