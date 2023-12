Cento eventi per animare le feste. Attivato un bus navetta gratuito

Da oggi fino al 7 gennaio oltre 100 eventi renderanno la nostra città un po’ più speciale. Intanto nel weekend, soffermandoci sui principali. Oggi, infatti, spazio al mercatino degli hobbisti, dalle 8 alle 19, in via Veneto di fronte a piazza Europa, mentre è prevista l’apertura straordinaria di Galleria Quintino Sella con orari 10.30-12.30 e 17-19 (anche domani); tra le 14 e le 17.30 la visita guidata alla Batteria Valdilocchi (anche domani e domenica); alle 10 al Museo Etnografico verrà inaugurato il presepe di Rino Mordacci; dalle 17.30 alle 19.30 una parata itinerante di trampolieri attraverserà corso Cavour, piazza Cavour, via Fratelli Rosselli, via del Prione, piazza Sant’Agostino, piazza Bastione e ritorno; due le inaugurazioni di presepi, alle 17.30 a Pitelli (anche il Villaggio di Babbo Natale) e alle 18 nel cortile di via Milano; alle 18 in Sala Dante, infine, un bel concerto, ‘La musica classica per abbattere il tabù’. Domani il mercatino dell’ingegno dalle 8 alle 19 in piazza Garibaldi, l’inaugurazione della casetta di Babbo Natale e l’albero alle 16 in piazza Brin e la conferenza di Osvaldo Faggioni ‘Arecibo’ alle 17 in Sala Marmori; dalle 17.30 alle 19.30 la street band degli Elfi Musicanti passeranno da piazza Garibaldi, via del Prione, via Chiodo, corso Cavour fino a piazza Cavour. Infine domenica il mercatino di Natale degli hobbisti in piazza Brin dalle 9 alle 18.30. Per le festività è stato attivato un servizio di bus navetta gratuito che collegherà nei week end (venerdì, sabato e domenica), a piazza Chiodo, dalle 14.30 alle 20 il parcheggio del Palasport con cadenza di 20 minuti e il parcheggio del centro commerciale ‘Le Terrazze" in via Cozzani con cadenza ogni 15 minuti. "Un’iniziativa apprezzata lo ‘Shopping bus’ – dichiara l’assessore alla mobilità Kristopher Casati – scelta da sempre più utenti, che attiviamo anche quest’anno per sostenere la partecipazione dei cittadini ai tanti eventi ricreativi e culturali inseriti nel calendario natalizio e promuovere momenti di incontro e svago per le vie della città, parcheggiando gratuitamente".

marco magi