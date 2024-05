Centi-Gratarola. Scontro aperto sul bilancio Asl

"Apprendiamo da delibera di giunta che la Regione intende utilizzare i circa 3 milioni e 500mila dell’avanzo di esercizio di Asl5 per ripianare il debito del San Martino, che invece ha chiuso con un passivo di 38 milioni. Un’autentica vergogna". Così Roberto Centi, consigliere comunale LeAli e consigliere regionale Lista Sansa: "Siamo al paradosso: la Asl 5 spezzina, maglia nera ligure per posti letto, rapporto tra addetti e popolazione, strutture e servizi, che avrebbe bisogno di robuste dosi di investimenti e assunzioni, costretta a finanziare il colosso San Martino. Una follia politica e gestionale, che dimostra tutta l’incapacità di questa giunta regionale e dell’assessore alla sanità". Immediata la replica dell’assessore regionale Angelo Gratarola: "L’articolo 30 del decreto legislativo 118 del 2011, che stabilisce la destinazione del risultato di esercizio degli enti del servizio sanitario nazionale evidenzia che eventuali utili devono essere impiegati per il ripianamento delle perdite del servizio sanitario nel suo complesso. Quindi ciò che il consigliere Centi contesta maldestramente è stabilito da una legge ed è prassi consolidata".