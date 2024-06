Cent’anni di poesia ligure

‘Cento anni di poesia in Liguria’ è il titolo dell’evento che andrà in scena stasera a Palazzo Ducale. Il numero arriva dalla somma tra le edizioni del Premio LericiPea Golfo dei Poeti (settantesima) e quelle (trenta) del festival ‘Parole Spalancate’, che accoglie la kermesse lericina, dalle 21, nella Sala del Minor consiglio, a Genova. Tre i finalisti della sezione Edito del LericiPea: Chandra Livia Candiani (con ‘Pane del bosco’, edito da Einaudi), Stefano Dal Bianco (con ‘Paradiso’, pubblicato da Garzanti) e Massimo Morasso (con ‘Frammenti di nobili cose’, edito da Passagli). Insegna Poetica e stilistica all’Università di Siena, il padovano Stefano Dal Bianco che, negli anni Ottanta, con Mario Benedetti e Fernando Marchiori, ha diretto la rivista di poesia contemporanea ‘Scarto minimo’, per poi lavorare nella redazione di ‘Poesia’ ed attualmente per ‘Stilistica e metrica italiana’ oltre che nel comitato direttivo del centro studi Franco Fortini di Siena. Come studioso e critico militante si è occupato prevalentemente della metrica di Petrarca, Ariosto, Andrea Zanzotto, e di poesia del Novecento; tra i suoi libri di poesia ricordiamo ‘Prove di libertà’, mentre i suoi saggi di poetica sono raccolti in ‘Distratti dal silenzio. Diario di poesia contemporanea’. La milanese Chandra Livia Candiani ha pubblicato alcune raccolte di poesie (la penultima ‘La domanda della sete’) e diversi libri in prosa (fra cui ‘Sogni del fiume’). Germanista di formazione, il genovese Massimo Morassoha scritto il ciclo poetico de Il portavoce, un libro di racconti in versi e altri tre libri di poesie. È autore della ‘Carta per la Terra e per l’Uomo’, un manifesto di etica ambientale del 2001 firmato anche da 5 premi Nobel per la Letteratura e 7 premi Pulitzer per la Poesia. Come studioso ha pubblicato un libro di scritti sulla poesia tedesca degli ultimi due secoli e, più di recente, alcuni testi di meditazione fra letteratura, estetica e teologia. L’evento genovese comincerà con le letture del poeta marocchino Hassan Najmi e si svilupperà con con gli intervalli della musica di Federico Sirianni. "Siamo felici e onorati di accogliere nel nostro festival per il secondo anno il prestigioso Premio LericiPea – dichiara Claudio Pozzani, direttore di ‘Parole Spalancate’. Questa edizione è molto speciale perché celebra i nostri due anniversari. Un centenario in nome della poesia da parte di due eccellenze liguri che portano la nostra regione in tutto il mondo".

Marco Magi