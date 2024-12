Cena natalizia delle Aquile. Sotto l’albero... gli stipendi

Questa sera dirigenti, tecnici e giocatori aquilotti si ritroveranno nell’area hospitality del ‘Picco’ per la tradizionale cena natalizia. Sarà l’occasione per scambiare gli auguri per il Natale, ma anche per compattare ulteriormente le forze in vista del rush finale che precede la sosta di gennaio. Non ci saranno il presidente Philip Platek e il patron Robert, quest’ultimo assente da Spezia da maggio 2023. Al di là dei ventilati propositi di cessione del club da parte della proprietà americana, che resterebbero tali nonostante le possibilità concrete di promozione in Serie A, vi è la certezza del regolare pagamento degli stipendi anche per questo mese. Una bella notizia, al pari dell’intoccabilità della squadra nel mercato di gennaio, sia in entrata (si vociferava di Falletti) che in uscita (Bertola, se non rinnoverà, verrà ceduto ma resterà fino al termine del campionato).

Sul fronte tecnico gli Aquilotti stanno preparando la sfida di Catanzaro, forti dell’ennesima prestazione esaltante nel derby, che ha consentito di mantenere inalterato il distacco di 9 punti dalla quarta in classifica. Il Catanzaro è reduce dalla vittoria di Palermo che ha permesso il raggiungimento della zona playoff, a quota 23 punti. Per i calabresi, il successo alla ‘Favorita’, è coinciso con l’undicesimo risultato utile consecutivo. Nelle fila dei bianchi saranno assenti Vignali, Kouda e, con ogni probabilità, Cassata, alle prese con una lombosciatalgia; tra i catanzaresi rientrerà Brighenti dalla squalifica, da verificare le condizioni di La Mantia, D’Alessandro e Coulibaly.

Infine Paolo Bedin è il nuovo presidente di Lega B; l’avvocato Andrea Corradino è stato nominato nel consiglio direttivo.