C’è Babbo Natale in piazza Brin

Prosegue il programma del Natale in piazza Brin a cura di Pro Spezia Ciassa Brin. Oggi, dalle 14.30 alle 17, ‘Una merenda che fa la differenza’, un pomeriggio per sensibilizzare sull’importanza della cura dell’ambiente, organizzato da Acam Ambiente ed EduIren in collaborazione col Comune della Spezia, durante il quale sarà offerta una merenda accompagnata da attività e giochi per bambini (e tanti gadget ecologici). Alle 15.30 i laboratori per bambini a cura del Centro per le famiglie e la ludoteca, mentre alle 16 Babbo Natale incontrerà i bambini nella sua casetta in piazza Brin, dove si potranno scrivere e consegnare le letterine. In più il laboratorio natalizio in compagnia di ‘Maggie la bolla giramondo’, a cura della scrittrice Laura Del Pino e dell’assessore Daniela Carli, per creare la propria pallina di Natale. Attività ricreative e piatti tipici con la Federazione associazioni straniere, Federazione Colombia Viva e la Comunità Ucraina. Domani, dalle 15, i giochi di una volta con Giancarlo ‘Giba’ Guani e il laboratorio di disegno con Sara Tognoni.