Cattedrale e Comune, visite guiate

Visite guidate gratuite alla Cattedrale di Cristo Re e a Palazzo civico, due luoghi importanti per la vita della città che conservano al proprio interno una storia a volte sconosciuta agli stessi spezzini. Con questa originale iniziativa - organizzata in sinergia dall‘amministrazione comunale e dall‘Agtl (Associazione guide turistiche Liguria) - il 24 e il 25 febbraio La Spezia celebrerà la Giornata internazionale della guida turistica, un momento particolarmente significativo anche in virtù del cambiamento che sta attraversando il territorio. "In questi anni abbiamo lavorato per promuovere il nostro patrimonio storico e culturale – dichiarano il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini (nella foto) e l‘assessore al turismo Maria Grazia Frijia – raggiungendo numeri di presenze importanti. Le nostre guide turistiche sono un punto di forza e un fiore all’occhiello di questo processo e la competenza e la passione che mettono nel loro lavoro rappresentano un importante biglietto da visita per la città". Le visite si svolgeranno con il seguente programma: sabato 24 febbraio, la visita al Palazzo del Comune con ingressi alle 10, alle 15 e alle 16.30; domenica 25 febbraio la visita alla Cattedrale di Cristo Re, con ingressi alle 15 e alle 16.30. L’appuntamento per entrambe le giornate è in piazza Europa, e visto il tema generale dell‘edizione 2024 dedicata a turismo verde nel corso dell‘itinerario si parlerà anche dei Giardini storici, così importanti nel definire l‘immagine del lungomare spezzino, e del Parco delle mura.