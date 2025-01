’Castello di parole’ a Riomaggiore. Il via col ’filo di vento’ di Faggiani

Ai nastri di partenza la quarta edizione della rassegna culturale Castello di Parole, curata dalla giornalista Ornella d’Alessio, che torna oggi alle 16.30 nella consueta cornice del castello di Riomaggiore con una formula rodata: ospiti della kermesse, scrittori, autori, giornalisti e pensatori chiamati per riflettere e dibattere su tematiche di attualità legate alla società e alle comunità. Sarà nuovamente protagonista Franco Faggiani, già intervenuto nel 2022, che presenterà l’ultimo romanzo “Basta un filo di vento“ (Fazi Editore). Ambientato sulle colline dell’Oltrepò Pavese, narra l’intenso legame di una comunità con la propria terra; una celebrazione del valore della collettività, della forza dei legami solidi e della necessità di riconnettersi con le proprie radici, temi e sentimenti comuni anche a Riomaggiore, citato in quelle pagine, e alle Cinque Terre. L’autore dialogherà con la giornalista Maria Grazia Ligato.

"Questa storia parla anche a noi che abitiamo qui – afferma la sindaca di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia – la fragilità del nostro territorio è parte della sua identità e della nostra stessa essenza. Come nel romanzo, la nostra comunità si stringe intorno alla terra che ci sostiene, proteggendola e traendone forza. Riomaggiore non è solo un luogo, ma un simbolo di coesione e appartenenza, proprio come i paesaggi descritti da Faggiani". Pecunia fa un bilancio della kermesse organizzata dal Comune di Riomaggiore con il patrocinio del parco nazionale delle Cinque Terre. "Con oltre 50 ospiti di rilievo in 36 incontri organizzati dal 2022, Castello di Parole è diventato un appuntamento fisso nel panorama letterario ligure, atteso anche per il 2025.

La rassegna mira a promuovere iniziative culturali di alto valore per valorizzare il territorio e tutelare le risorse socio-culturali da tramandare alle future generazioni. Ogni mese, il castello e altre location accolgono scrittori locali, nazionali e internazionali che, attraverso le loro opere, offrono spunti di riflessione su tematiche attuali come società, collettività, storia, sentimenti, territorio e scelte consapevoli. Gli incontri sono gratuiti, aperti a tutti e rappresentano un momento di scambio e scoperta, con il libro, la lettura e la cultura al centro. Gli autori coinvolgono il pubblico non solo come spettatori, ma come protagonisti, favorendo uno scambio di idee e riflessioni prima e dopo l’evento. Castello di Parole ha assunto un ruolo fondamentale nella crescita identitaria della comunità, diventando un luogo di incontro e dialogo in cui la cultura incontra la vita stessa". Gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Chiara Tenca