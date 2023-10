Castagne per tutti i gusti. Tra percorsi di trekking laboratori e folklore

Diversi appuntamenti in provincia e in Lunigiana, da non perdere assolutamente, dove poter gustare il frutto principe dell’autunno: la castagna. Grande ritorno della ‘Castagnata’, giunta alla sua ventesima edizione, oggi a Brugnato con interessanti novità, a cominciare dal primo raduno del trattore, organizzato da alcuni giovanissimi appassionati e la marcia ‘Trekking della castagnata’ (con partenza fissata alle 8.30 al municipio, 12 chilometri che porteranno lungo la Reigada sino a Serò per poi proseguire verso Case Taramaschi e scendere a Bozzolo) a cura dell’associazione ‘Antichi Sentieri’, mentre nel pomeriggio la manifestazione sarà allietata dall’intrattenimento musicale del gruppo folcloristico ‘San Martino’ di Cavanella Vara.

Sono poi previsti, in collaborazione con ‘Giunti al punto’, laboratori creativi e letture per tutti i bambini a partire dalle 14. Si potrà iniziare a mangiare dalle 12.30, un pranzo che sarà caratterizzato da polenta al sugo e fagioli con salsicce, oltre, naturalmente, a prodotti, a base di castagne, come caldarroste, castagnaccio e le succulente frittelle. Nessun problema anche se vi saranno delle avverse condizioni meteo perché, in caso di maltempo, ci si sposterà all’interno del salone parrocchiale. Doppio appuntamento con le castagne al parco di Canevella a Ceparana, per due domeniche, la prima oggi. A pranzo si potranno degustare tante prelibatezze come i ravioli fatti in casa, la polenta con la capra in umido, la grigliata di carne e molto altro. Inoltre per tutto il pomeriggio caldarroste, crepe di castagne, sgabei, accompagnati dal karaoke di Mr Music con Marita e Roberto. Infine, spostandoci in Lunigiana, potremo trovare, nell’area Parco Fiera di Barbarasco, nel comune di Tresana (Ms), la Sagra delle Castagne – organizzato da Atletico Tresana, Volley Tresana e l’associazione ‘Le Mie Radici’ – che, dalle 12.30, propone un pranzo con cucina tipica lunigianese a base di cinghiale, polenta e castagne. Durante l’intera giornata è prevista la distribuzione di mondine, castagnacci e altre specialità.

Marco Magi