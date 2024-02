Castagna si aggiudica il ’Trofeo Antolini’

Federico Castagna conquista il ’Trofeo Oliviano Antolini’, terza prova del campionato provinciale individuale di biliardo specialità boccette, organizzato dal comitato Uisp al bar Regina di Cuori di Sarzana. Ai nastri di partenza 160 giocatori, che si affrontano nelle varie batterie di qualificazione, in una competizione riservata alla Terza categoria. Nel girone finale arrivano Nicola Del Corso, Antonio Curadi, Federico Fratoni, Enno Ponzanelli, Giacomo Ternelli, Federico Castagna, Alessio Acerbi e Nicola Del Corso (Arci Termo), Alberto Camaiora e Davide Scopsi (Bar Maxim di Castelnuovo Magra), Andrea Russo e Luciano Conteo (Bar Jolly), Silvano Borri, Andrea Capri e Mattia Rao (Arci Valdellora), Mirco Scattina e Mirco Morgana (Arci Santo Stefano Magra), Paolo Paganini (Arci Follo), Mario Lattanzi (Arci Goriziana Massa), Egidio Colombo (Arci Riccò). "Ne è uscito fuori un girone finale emozionante, con tutti i contendenti a darsi battaglia a suon di filotti e colpi spettacolari" spiega Franco Stuttgard, presidente della Lega Uisp Spezia Valdimagra: in semifinale derby del Bar Abs di Sarzana fra Castagna e Acerbi, poi Conteo del Bar Jolly e Borri del Valdellora.

"Gli incontri hanno avuto un esito altalenante. Nella parte conclusiva del match un errore tecnico di Borri, ha spianato la strada a Conteo. E ironia del destino, la stessa defaillance di Acerbi ha dato via libera al compagno di squadra Castagna". In finale quindi il giocatore di casa Castagna (al ritorno sul palcoscenico del biliardo spezzino) contro il ’bomber’ per definizione Conteo. Ne è venuta fuori una finale molto combattuta, alla fine ha prevalso Castagna per 80-71. "Una vittoria sofferta – conclude Stuttgard – e meritata. Un ringraziamento doveroso, al direttore di gara Francesco Rovai e in particolare a Franco Cimoli, presidente del Regina di Cuori, che ha voluto con questa manifestazione onorare la memoria di Oliviano Antolini, pioniere della biliardistica sarzanese".

Marco Magi

Nella foto: Conteo, Rovai e Castagna