Caso Monesteroli: "Dallo youtuber un gesto folle"

Parco delle Cinque Terre, Fai, Comune di Spezia, Associazione Per Tramonti e Comitato per Monesteroli Luogo del Cuore condannano "in maniera netta e assoluta" l’azione compiuta dal biker e youtuber monzese che, pochi giorni fa, si è lanciato con la sua mountain bike dalle rampe a precipizio sul mare di Monesteroli, come riportato in esclusiva da La Nazione sabato scorso. "La scalinata monumentale di Monesteroli, soggetta a smottamenti e recentemente oggetto di lungo restauro, non è adatta ad essere percorsa in bicicletta, farlo è gesto folle. La scalinata gode della natura giuridica di ‘bene culturale’". Il Parco "intraprenderà tutte le azioni necessarie per perseguire tale gesto ed esorta i visitatori ad attenersi sempre alle regole del buon senso e della sicurezza".