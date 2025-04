Caseificio Esposito: tradizione, tenacia e qualità. Pronti i nuovi locali di produzione e punto vendita

Una nuova tappa del lungo percorso del Caseificio Esposito, fatto di radici profonde e sguardo al futuro, è fissata per domani. Alle 11.30, a Brugnato, verranno inaugurati i rinnovati locali di produzione e il nuovo punto vendita in via Regurone 5. Un appuntamento importante per l’azienda e per la comunità, che vedrà la partecipazione delle autorità locali, il tradizionale taglio del nastro, la benedizione, un brindisi e un rinfresco. Il punto vendita sarà poi aperto al pubblico dalle 15. "Abbiamo lavorato per migliorare le nostre strutture produttive, rendendole ancora più efficienti e all’avanguardia, senza rinunciare all’artigianalità che ci contraddistingue da sempre – racconta Damiano Esposito, rappresentante della terza generazione alla guida della ditta – Con il nuovo punto vendita vogliamo offrire ai nostri clienti uno spazio accogliente, dove innovazione e tradizione si incontrano".

Il Caseificio Esposito nasce nel 1956 grazie a Erasmo Esposito, che scelse la Val di Vara come luogo ideale per avviare un’attività che trae dalla natura la sua identità più autentica. L’azienda cresce negli anni, trasferendosi in via Regurone per rispondere a nuove esigenze di spazio e produzione. Alla guida entrano successivamente i figli Luciano e Mario, affiancati poi dalle rispettive consorti, Klaudia e Alessandra, mentre nel 1995 arriva il riconoscimento del bollo Cee, mentre mozzarella e caciotta ottengono la denominazione di prodotti tipici liguri riconosciuti dalla Regione Liguria. Nel 2011 l’alluvione colpisce duramente il caseificio, danneggiando pesantemente i locali, ma la tenacia della famiglia e il supporto della comunità permettono una pronta ripartenza, poi, dal 2018 anche i nipoti Laura e Damiano portano avanti il lavoro del nonno Erasmo, mantenendo viva una tradizione che unisce passione, qualità e attenzione per la materia prima: latte vaccino intero proveniente esclusivamente da allevamenti italiani, lavorato ogni giorno senza conservanti, antimuffa o antifermentativi.

marco magi