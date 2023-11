"Case di comunità, il Ministero ha apprezzato il modello Liguria"

Il Ministero della Salute ha promosso il nuovo piano sociosanitario della Regione Liguria, evidenziandone l’impostazione generale in linea con la programmazione nazionale. Ne parliamo con Angelo Gratarola assessore alla sanità della giunta ligure.

Si aspettava il riconoscimento del Ministero?

"Siamo molto soddisfatti di questo parere arrivato alla vigilia dell’avvio del confronto sul Piano in Consiglio regionale e conferma la correttezza delle nostre scelte. La certificazione del Ministero definisce la bontà del Piano regionale e ne evidenzia alcuni aspetti particolarmente positivi".

In particolare quali?

"Il rafforzamento dell’offerta territoriale una sempre maggiore presa in carico individualizzata e un’ulteriore salto di qualità nella direzione della digitalizzazione. Il ministero ha apprezzato l’integrazione tra territorio e ospedale attraverso il rafforzamento del territorio attraverso un’offerta capillare e diffusa sia per gli aspetti sociali e socio sanitari".

Tra gli aspetti positivi il Ministero ha evidenziato anche le Case di Comunità ?

"E’ stata apprezzata la governance pubblica delle case di comunità come modello organizzativo di integrazione istituzionale e professionale non solo in ambito sanitario ma anche

tra sanità e sociale".