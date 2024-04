Casavecchia racconta il mito di Cappellini

Nella sede di Aidea, in via Persio 27, importante appuntamento quello di oggi, alle 17.30. Protagonista assoluta è la nostra città con un suo eroe, Dario Cappellini, il cui percorso umano è stato segnato da due elementi fondamentali: le Cinque Terre e l’esperienza di combattente per la libertà. Per lui, nato a Manarola nel 1921, i vigneti, i muri a secco, i borghi antichi e le marine non sono mai stati soltanto uno straordinario paesaggio da ammirare. Al di là dell’incanto di tante vedute, Dario ha scorto e valorizzato il segreto delle Cinque Terre: il lavoro dell’uomo-contadino che, nel corso di secoli, ha plasmato la costa, trasformandola in un paesaggio umano, culturale. Da questa consapevolezza che è nata l’esperienza delle Festa ai pittori, una mostra estemporanea, nella quale gli artisti, ospitati a Manarola, rappresentavano sulla tela vigneti e marine; dal 1953 fino al 1980, Dario è stato l’animatore dell’evento. Queste informazioni si possono estrapolare dal libro di Attilio Casavecchia, pubblicato tre mesi fa per le edizioni Cinqueterre, dal titolo ‘Dario Cappellini - Cinque Terre e libertà’.