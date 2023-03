Casa di comunità di via Garibaldi, ok della conferenza dei servizi

Via libera con prescrizioni alla realizzazione di una Casa di comunità a Ceparana. La conferenza dei servizi del Comune di Bolano si è espressa positivamente al termine dell’iter avviato a seguito dell’istanza presentata da Asl5, che si occuperà si realizzare la nuova struttura in un’area lungo via Garibaldi, che comprende l’edificio dell’ex delegazione comunale – chiuso da oltre due anni a causa di problematiche di natura sismica – e una porzione dell’attuale area verde. L’investimento sarà di oltre 2,7 milioni, coperto interamente da fondi del Pnrr, con la progettazione dell’intervento affidata dalla Regione a uno studio ingegneristico di Mantova per un importo di poco inferiore ai 131mila euro, e con il Comune di Bolano che nel dicembre scorso ha deliberato la concessione del diritto di superficie per novanta anni, di cui i primi sessanta a titolo gratuito e gli altri trenta a titolo oneroso. Tra le raccomandazioni espresse dai pareri nell’ambito della Conferenza di servizi, quelle legate all’impianto mobile per la frantumazione dei rifiuti e l’eventuale riutilizzo delle terre e rocce di scavo provenienti dalla demolizione dell’ex delegazione comunale, e alcune raccomandazioni circa i parcheggi e l’illuminazione. La realizzazione della casa di comunità porterà al territorio bolanese e a quelli limitrofi maggiori servizi, inglobando di fatto le prestazioni oggi erogate dalla sede distrettuale di piazza IV novembre.