Casa degli artisti. Oggi l’inaugurazione

Verrà intitolata al maestro Gino Bellani oggi, alle 11 in piazza Marconi, e così inaugurata, la Casa degli artisti realizzata dal Comune di Pignone nell’ambito di un più ampio finanziamento Next Generation della Comunità Europea grazie al Bando Piccoli Borghi del Pnrr. Il progetto, elaborato con lo scopo di ospitare artisti provenienti da tutto il mondo, le cui opere realizzate durante la residenza dovranno essere ispirate al territorio, sia sul piano naturalistico e/o della tradizione locale, è realizzato in cooperazione con l’associazione culturale Startè, che si occuperà di gestire e realizzare un ampio programma che prevede la realizzazione di laboratori artistici per adulti e bambini, mostre, corsi d’arte e anche visite allo studio che verrà messo a disposizione dell’artista durante la sua residenza per l’atto creativo.

"Puntare sul turismo culturale, offrendo la possibilità di assistere all’atto creativo di un artista di fama internazionale, che soggiornerà per alcuni mesi in residenza artistica – dichiara Ivano Barcellone, sindaco di Pignone – , diventa un’opportunità di crescita culturale per tutti i residenti e, al contempo, un volano economico". Il primo cittadino, ringrazia, oltre al ministero per la Cultura, ProgettoTre, i dipendenti comunali e la famiglia Remedi, che ha messo a disposizione l’immobile. "Una residenza d’arte – conclude Paolo Asti, presidente di Startè – non consiste solo nel dare una possibilità di compiere un atto creativo in un luogo definito, ma anche l’opportunità al luogo ospitante e la sua intera comunità di ottenerne in restituzione una crescita culturale basata sullo scambio di saperi e costumi".

marco magi