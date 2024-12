Carrozzieri, autisti e receptionist

Le offerte di lavoro pubblicate dal Centro per l’impiego della provincia di Spezia. Info e candidature, https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 CARROZZIERE. Carrozzeria ricerca apprendista carrozziere, sarà formato per carteggiatura, smontaggio e rimontaggio pezzi di carrozzeria auto. Apprendistato sia per giovani 18-29 anni che percettori di un trattamento di sostegno al reddito in deroga ai limiti d’età. Orario 8-17. Sede Spezia. Offerta 57484

1 INSTALLATORE. Installazione e manutenzione impianti ed automazioni in ambito industriale e civile, disponibilità a lavori in ore straordinarie feriali, festivi e prefestive esperienza minima di 10 anni. Orario 8-17 a tempo determinato 3 mesi, prolungabili e trasformabili a tempo indeterminato. Zona Santo Stefano. Offerta 57467

1 AUTISTA. Autista consegnatario (no alimentari). Luogo di lavoro Sarzana, Massa, Lunigiana. Età 35-45 anni, diploma. Tempo determinato con possibili sviluppi, automunito, minima conoscenza lingua inglese e pc. Offerta 57464

1 RECEPTIONIST. Si ricerca per conto di azienda nel settore alberghiero un addetto alla receptionist con mansioni di check-in, fatturazione, gestione bar della receptionist. Preferibile esperienza nel settore. Buone competenze informatiche e conoscenza della lingua inglese e francese. Età richiesta dai 22 ai 55 anni. Disponibilità a lavorare nei week end e festivi. Tempo determinato di 3 mesi rinnovabile ma finalizzato alla stabilizzazione. Zona Ameglia. Offerta 57461

2 IDRAULICI. Idraulico qualificato per cantieri di lavoro nel nord ovest dell’Italia. Orario 7.30-17. Richiesta disponibilità a trasferte. Sede principale Castelnuovo Magra. Contratto a tempo determinato con orario full time. Offerta 57432