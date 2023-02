Carnevale... in tutte le tonalità nella nostra classe Da Repubblica Dominicana, Albania e Marocco

Nella nostra classe, ognuno di noi porta esperienze diverse legate al paese d’origine. Nella Repubblica Dominicana il carnevale è tradizione antica che risale a poco dopo la scoperta dell’America. Le maschere raccontano la storia del paese, forse per questo la sfilata conclusiva coincide con la celebrazione dell’Indipendenza nazionale. Le parate si svolgono ogni domenica di febbraio in diverse località, per concludersi con la grande sfilata a Santo Domingo. Le maschere caratteristiche sono il Diablo coiuelo cioè il diavolo zoppo, e il Robalagallina. In Albania il carnevale si festeggia soprattutto a Gjirokaster, Korçë, Scutari e Tirana. Durante la festa gli uomini rimangono in attesa di essere invitati al ballo da donne mascherate, ma questo può essere motivo di spassosi equivoci perché sono frequenti i travestimenti. A Scutari una grande sfilata in maschera coinvolge centinaia di cittadini per due giorni e culmina nel centro della città con il falò dello spaventapasseri che simboleggia il male. A Korçë le maschere principali sono uno sposo e una sposa che girano per fare scherzi o festeggiare. Nella tradizione del Marocco non esiste un vero carnevale, ma abbiamo ritrovato in alcune feste l’atmosfera di una gioia sfrenata che la fa assomigliare a questo evento.