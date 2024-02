"Card vendute a prezzi folli"

"La Cinque Terre Card sarà un salasso: una famiglia può arrivare a spendere 336 euro in tre giorni". Parola del consigliere regionale dem, Davide Natale, che sulle tariffe della card multiservizi svelate da La Nazione è chiaro: "La manovra sulle tariffe è avvenuta senza nessun tipo di confronto e metterà in ginocchio l’economia del territorio. Le nuove tariffe della Cinque Terre Card raggiungono prezzi da capogiro. Una famiglia con due figli tra gli 8 e i 12 anni pagheranno 97 euro al giorno inalta stagione solo per poter utilizzare il treno e i servizi del Parco. Se per caso i giovani avessero già l’età per fare la seconda media, la cifra arriva a 130,80 euro al giorno. Anche utilizzando il pacchetto tre giorni, sarebbero comunque 336,8 euro a famiglia. Una follia". Per Natale "quello che succederà è evidente: ai visitatori viene praticato una sorta di prelievo forzoso nel momento in cui provano anche solo ad accedere al Parco. I turisti arriveranno nei borghi già alleggeriti, prima ancora di poter valutare un oggetto di artigianato, prenotare una cena o anche solo comprare una bottiglietta d’acqua dagli imprenditori locali. A cui non resterà che guardare questo flusso finanziario finire altrove".

mat.mar.