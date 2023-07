Carabinieri forestali sorpresi a Caresana, sanzione di 600 euro per abbandono rifiuti

Sorpreso dai carabinieri forestali a gettare rifiuti in località Caresana, lungo la statale Aurelia. I militari erano di passaggio, diretti a Riccò del golfo per svolgere accertamenti su un incendio boschivo in corso e durante il tragitto hanno notato una vettura ferma a bordo strada. Nelle vicinanze, un uomo stava lanciando un sacco di colore nero nella scarpata sottostante la piazzola. La pattuglia si è fermata fermava cogliendo in fragranza l’autore dell’abbandono dei rifiuti. I sacchi erano pieni di residui vegetali derivati dalla potatura del verde. Durante l’accertamento, è emerso che la persona aveva già provveduto a disfarsi di cinque sacchi ed era pronta ad abbandonarne altri che erano ancora all’interno del Suv. A bordo dell’auto, c’era il fratello dell’automobilista. All’autore della violazione è stata elevata una sanzione amministrativa di 600 euro. I residui vegetali da potatura sono considerati dal testo unico ambientale rifiuti speciali non pericolosi e pertanto devono essere smaltiti nei centri autorizzati o secondo le modalità previste da ogni Comune.